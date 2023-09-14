Катер сбил мужчину на сапе

Столкновение произошло во второй половине дня 13 сентября на траверзе грота Шаляпин у поселка Новый Свет.

В дежурную часть Крымского ЛУ МВД России на транспорте сообщение о происшествии поступило в 17.30 из центральной группы Государственной инспекции по маломерным

На месте выяснилось, что в результате столкновения маломерного судна с 50-летним жителем Санкт-Петербурга, катавшемся на сапе в бухте Голубой, последний получил телесные повреждения. С переломом бедра он был госпитализирован в ближайшую больницу.

В отношении 49-летнего капитана маломерного судна проводится проверка, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.