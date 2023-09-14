ГРЭСу нужна новая канализация

Природоохранная прокуратура потребовала от горхоза построить в поселке ГРЭС канализационную насосную станцию и напорные коллекторы, потому что существующие — аварийные и не справляются с очисткой нечистот.

«Канализационно-очистные сооружения выводят сточные воды жилых массивов поселка ГРЭС и Георгиевской балки, детского сада №72, школы №28 и промплощадки Севастопольской ТЭЦ. КОС эксплуатируются с 1953 года. Они находятся в аварийном состоянии и используются с нарушением требований природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщили в пресс-службе прокуратуре Севастополя.

В связи с этим природоохранный прокурор внес руководителю департамента городского хозяйства Севастополя представление об устранении выявленных нарушений. В результате горхоз подал бюджетную заявку на проектирование канализационной насосной станции и напорных коллекторов в инкерманском поселке ГРЭС в размере 16 млн рублей и проведение строительно-монтажных работ в объеме 216 млн рублей.

В природоохранной прокуратуре пообещали, что будут контролировать «фактическое устранение нарушений при водоотведении поселка ГРЭС».

Попытки построить КОС в поселке ГРЭС уже предпринимались. В 2016 году был подписан договор с «ПГС и Архитектура», но подрядчик не смог выполнить проектно-изыскательские работы. Периодически в поселке ручьи нечистот текут по улицам.