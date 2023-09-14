Дроны в воздухе и в море уничтожены

Утром 14 сентября вооруженными силами Украины был атакован патрульный корабль Черноморского флота России и территория Крыма. Все атаки отбиты.

Как сообщило Министерство обороны РФ, около 5.00 пять морских безэкипажных катера (БЭК) атаковали патрульный корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все пять БЭК противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

Около 5.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.