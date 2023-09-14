Для движения открыли левую часть Крымского моста

«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у Президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» — сообщил в своем Телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он поблагодарил строителей за огромные усилия и героический труд: «Большая команда специалистов совершила настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма! Трудились в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия. К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей».

Движение по реверсивной схеме отменено. Следующий этап работы — замена второго пролётного строения. Открыть движение полностью рассчитывают к 1 ноября.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть — через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения. Полностью запустить автомобильное движение по мосту планируется к 1 ноября.