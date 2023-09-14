Для движения открыли левую часть Крымского моста
Левую часть Крымского моста, поврежденную при июльском теракте, открыли для движения автомобилей 14 сентября.
«Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у Президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше!» — сообщил в своем Телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он поблагодарил строителей за огромные усилия и героический труд: «Большая команда специалистов совершила настоящий подвиг, проявив высокий уровень профессионализма! Трудились в круглосуточном режиме, невзирая на погодные условия. К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей».
Движение по реверсивной схеме отменено. Следующий этап работы — замена второго пролётного строения. Открыть движение полностью рассчитывают к 1 ноября.
В ночь на 17 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть — через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения. Полностью запустить автомобильное движение по мосту планируется к 1 ноября.