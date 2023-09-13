За вандалами на спортплощадках будут наблюдать

В Севастополе вандалы портят спортивные площадки, которые потом нужно ремонтировать. На некоторых объектах уже установлено видеонаблюдение.

«Вандализм — к сожалению, это бич всей доступной инфраструктуры. Сейчас мы отремонтировали скейт-парк, но бывают случаи, когда приезжают на мопедах и начинают там на них прыгать. Ну какой скейт-парк такое выдержит? Потом это все латается. У нас построен физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Жидилова – красивый ФОКОТ, но как только там были перебои с охраной, вандалы умудрились разжечь костер на резиновом покрытии. Такие неприятные, гадкие моменты происходят», — рассказал начальник Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Сергей Резниченко в прямом эфире Центра управления регионом.

По его словам, все спортивные плоскостные сооружения переданы на баланс различных организаций, в том числе, спортивных школ. Там, где можно, выставляется охрана и устанавливается видеонаблюдение.

«Хочу обратиться к подрастающему поколению: пожалуйста, ребята, берегите то, что сделано в городе. Это деньги ваших родителей, деньги налогоплательщиков, государства. Это все построено для вас с душой и любовью», — обратился к молодежи С.Резниченко.