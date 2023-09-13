Вручили литературную премию имени Льва Толстого

Городская литературная премия присуждается каждый год в канун дня рождения великого русского писателя Льва Толстого. В этом году на конкурс было подано 13 произведений, до финала дошли только четыре.

Поощрительный диплом получил Александр Шипенко за книгу «Севастопольские маршруты. Город». По словам автора, его труд посвящен известному севастопольскому историку и писателю Евгению Веникееву, который стал родоначальном написания «Севастопольских маршрутов». Книга А.Шипенко имеет такое же название и является продолжением создания исторических путеводителей по городу. Это полноценные туристические маршруты. Автор приглашает совершить увлекательные экскурсии по малоизвестным маршрутам исторического центра. В книге собрано много архивного материала и редких фотографий. Сейчас писатель готовит к изданию вторую часть «Севастопольских маршрутов. Окрестности».

Основную премию в номинации современная литература получил настоятель Свято-Никольского храма-памятника, протоиерей Георгий Поляков за книгу — историческую мистерию «Железо и кровь».

— Моя книга о любви к Родине, вообще о любви, о вере святой, о православии. С первых строк я стараюсь повествовать, откуда к нам пришла вера. Вера пришла от апостола Андрея Первозванного, он первый принес зерно веры на нашу землю. Это зерно начало произрастать именно здесь, в Корсуни, названной в дальнейшем Севастополем. Вот откуда мы, русские люди, взяли эту святую веру и силы духовные и несем ее, и будем нести ее всегда, — отметил отец Георгий.

Он рассказал, что в книга написана на основании исторических фактов, но в ней есть и немного мистики, и художественного вымысла. Смысл названия «Железо и кровь» автор объяснил так: «Война — дело трудное, страшное, и часто на войне кровь солдатская смешана с разбитым железом. Господа тоже распяли железом — коваными гвоздями, и на них тоже была кровь. Это как соприкосновение двух стихий — железа и крови человеческой».

— Севастопольская литературная премия всегда привлекала писателей, даже из других регионов. А наши лауреаты особенно славились патриотизмом и любовью к своему городу. Все, кто здесь живет, полны духом Севастополя, — отметила председатель регионального отделения Союза писателей России Татьяна Воронина.

Она высоко оценила литературные способности нынешних победителей.

— Отец Георгий — человек необыкновенного литературного дарования. Он пишет уже 25 лет, является членом Союза писателей России с 2011 года. Звание лауреата получено им заслужено, — уверена Т.Воронина.