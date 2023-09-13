Удар по Севастополю был нанесен крылатыми ракетами

По сообщению Министерства обороны России, ночью 13 сентября ВСУ нанесли удар 10 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им.Орджоникидзе в городе Севастополе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, стоящие на ремонте в сухом доке.

Также три украинских безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота на переходе морем. Патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера.