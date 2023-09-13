Starlink в Крыму не работает из-за санкций США

Американский предприниматель Илон Маск пояснил, что его отказ активировать по запросу Киева сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма осенью 2022 года для атаки Севастополя морскими беспилотниками обусловлен действием антироссийских санкций, введенных США.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в онлайн-формате на технологической конференции All-In Summit, организованной ведущими подкаста The All-In Podcast. По словам И.Маска, на момент поступления запроса от украинских властей Starlink в «районе Крыма был отключен».

«Отключен он был, так как США ввели санкции в отношении России», — цитирует ТАСС И.Маска. Предприниматель пояснил, что «под [действие] санкций подпадает Крым».

«Нам не разрешается включать соединение», — продолжил И.Маск, отметив, что для этого необходимо «одобрение со стороны правительства США», которого у него не было. Запрос украинских властей поступил «буквально посреди ночи».

«Фактически они обратились к нам с просьбой принять участие в крупной военной акции», — отметил И.Маск, сравнив подобную диверсию с нападением Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Он заверил, что «включил бы [Starlink на территории Крыма], если бы получил соответствующую директиву президента США» Джо Байдена.

Ранее предприниматель заявил, что отклонил запрос Украины на активацию Starlink, так как хотел помочь людям. И.Маск считает, что сервис Starlink не может быть использован для нападения киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании.

12 сентября 2023 года вышла книга американского биографа Уолтера Айзексона об И.Маске. В ней излагается распространенная ранее СМИ в США история о том, как в 2022 году предприниматель временно отключил работу систем Starlink на территории Крыма, чтобы украинские военные не могли использовать ее для диверсий против Черноморского флота ВМФ России. И.Маск позднее пояснял, что не отключал работу системы в последний момент перед атакой — такая возможность была заблокирована изначально.