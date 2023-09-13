Семьи приглашают участвовать в конкурсе

На всероссийский конкурс «Это у нас семейное», о запуске которого 1 сентября объявил президент РФ Владимир Путин, уже подано более 60 тысяч заявок. Среди участников есть семейные династии из Севастополя.

Важное условие конкурса — в составе команд должны быть представители не менее трех поколений: родители, дети от 6 до 17 лет, а еще бабушки, дедушки и даже прабабушки и прадедушки. Например, от семьи Скопцевых из Белгородской области будет участвовать 102-летняя Анастасия Алексеевна.

«Мы рассчитываем очень, что каждая семья расскажет историю своей семьи и людей, которыми семья гордится. Расскажут истории каких-то особых семейных традиций, передадут и покажут, как в семье передаются опыт, знания, например, приготовление любимых блюд. Но очень важно, что задания будут такие, что с какими-то гораздо проще справятся и смогут справиться только старшее поколение семьи, а с какими-то справится только юное поколение», — отметил первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко.

По информации организаторов, о своем участии в конкурсе уже заявили трудовые и профессиональные династии. Например, Панковы из Севастополя — потомственные строители, Ларины из Воронежской области — работники атомной энергетики, Ярцевы из Москвы — железнодорожники с общим трудовым стажем 427 лет, Цыганковы из Челябинской области — педагоги, общий трудовой стаж их семьи составляет более 350 лет.

Регистрация семей продлится до 4 ноября 2023 года на сайте: этосемейное.рф.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционный испытания и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Известно, что в полуфинал попадут около 1,5 тысяч семей. 300 финалистов получат путевки на большое семейное путешествие, а 30 победителей — сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

При этом организаторы мероприятия подчеркивают, что главная ценность конкурса «не материальные призы, а уникальная возможность достигать результатов всей семьей и проводить время вместе».

На сегодняшний день наибольшую активность проявили семьи из Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга. Активно участвуют новые регионы страны, среди них больше всего заявок пришло из ЛНР. К некоторым семейным командам присоединились родственники из-за рубежа. Они представляют 25 стран, в том числе Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Конкурс «Это у нас семейное» проводится на платформе АНО «Россия — страна возможностей.