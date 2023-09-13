Сбросы канализационных стоков в Орловке — не компетенция Севприроднадзора

В селе Орловка на Северной стороне Севастополя продолжается сброс канализационных стоков на местный пляж, почему природоохранные органы не реагируют на эти факты?

Такой вопрос был задан руководителю Севприроднадзора Юлии Гавриловой 13 сентября во время ее очередного прямого телеэфира, подготовленного совместно Центром управления регионом и правительством Севастополя.

По информации жителей села, никаких действенных мер никто не принимает, а сами сбросы происходят уже не впервые.

По словам Ю.Гавриловой, причина — в наличии нескольких природоохранных органов на территории Севастополя. Кроме регионального здесь работают специалисты из Росприроднадзора, в частности, Черноморо-Азовского морского управления. Это экологи, инспекторы, которые занимаются вопросами негативного воздействия на море. В большинстве случаев, сбросы в море — это как раз компетенция Черноморо-Азовского морского управления.

— Даже если мы получаем эту информацию, мы ее первично обрабатываем и отправляем коллегам для дальнейшей работы. Коллеги отрабатывали подобный сигнал где-то в июле, если это что-то новое, мы готовы подключиться и поработать, — пообещала Ю.Гаврилова.