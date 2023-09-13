Ремонт подземного перехода на ул.Героев Севастополя сделают за 292 миллиона рублей

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капремонту подземного пешеходного перехода на ул.Героев Севастополя у остановки «Памятник матросу Кошке» на 292 млн рублей подписан между дирекцией по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и ООО «Дорстройкубань-19» («ДСК-19»). Единственному поставщику услуг уже выплачен аванс в половину от суммы контракта.

Строительно-монтажные работы должны завершиться к концу ноября 2024 года.

Переход-близнец

Год назад завершился капитальный ремонт подземного перехода на пр.Генерала Острякова, он длился более года, хотя по контракту строители должны были уложиться в четыре месяца.

Подрядная организация «Куб» заменила в переходе все лестничные сходы, облицевала стены керамической плиткой, установила перильное ограждение, сделала пандусы и аппарели для маломобильных пешеходов. Кроме этого был выполнен металлический каркас с обшивкой с поликарбонатным материалом, для ликвидации проблемы с подтоплением подземного пешеходного перехода устроен поверхностный водоотвод, покрытие пешеходной части было выполнено из асфальтобетона. Тогда все работы обошлись бюджету города в 13 млн рублей.

Подземные переходы на пр.Ген Острякова и ул.Героев Севастополя — близнецы-братья. Они фактически идентичны.