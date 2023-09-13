Прикинулись микрокредитной организацией

Руководитель фирмы привлечен к административной ответственности за незаконное использование в названии слов «микрокредитная компания».

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку по информации Южного главного управления Банка России. Установлено, что ООО «Микрокредитная компания «Правильное финансовое решение», зарегистрированное в Севастополе, не включено в государственный реестр микрофинансовых организаций. Юридическое лицо использовало в своем наименовании словосочетание «микрокредитная компания», не имея такого статуса в действительности.

Прокуратура района возбудила в отношении руководителя ООО «МКК «П.Ф.Р.» дело об административном правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности. Рассмотрев материалы дела, мировой судья судебного участка №19 Нахимовского судебного района Севастополя привлек виновное должностное лицо к административной ответственности.