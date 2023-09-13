Пострадавшим от украинского ракетного удара поможет город

Об этом рассказали 13 сентября в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя.

Как сообщил заместитель и.о.губернатора Евгений Горлов, в ходе обхода частного сектора и окрестных территорий выяснилось, что пострадали восемь домов, семь из которых – частные и один многоквартирный. Повреждено порядка 60 окон (около 300 кв метров оконного остекление), 4 кровли и 4 вентканала.

Устранением повреждением занимается управляющая компания, вместе с жителями фиксируются поврежденные участки, составляются акты, кровли очищаются от поврежденных элементов, после чего приступят к восстановлению. Кроме того, продолжается изучение обращений граждан.

Восстановление поврежденного остекления производится за счет города. Что касается автотранспорта, то обещают смотреть по ситуации – страховой или не страховой случай.

Также за счет города восстановят около 30 единиц оконного остекления в здании университета, для чего пригласят специалистов, которые приведут в порядок и здание и территорию.

Кроме того, есть повреждения зафиксированы в двух близрасположенных школах. В одной из них со второго урока учебный процесс возобновлен.

Дополнительную информацию губернатор города не дал, сославшись на "вполне понятные причины".