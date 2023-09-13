По дизельному топливу процесс пошел

Дизельное топливо уже развозится по заправкам «Атан» и «ТЭС», сообщил 13 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заместитель губернатора Алексей Парикин.

По его словам, до вечера топливо появится на всех заправках и будет продаваться в розницу. Речь идет о простом дизельном топливе, а также марке «ультра».

— С Республикой Крым продолжаем заниматься логистикой, — отреагировал на доклад глава города.

Также А.Парикин по поручению губернатора постоянно взаимодействует с поставщиками и прокуратурой. Данные о повышении цен через профильный департамент оперативно передаются в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, что обеспечить севастопольские заправки дизтопливом в правительстве города обещали к середине дня накануне. К вечеру дизтопливо было в наличии только на «Атане» и исключительно марки «ультра».

В Минэнерго РФ 12 сентября сообщили, что ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, «несмотря на объективные сложности с доставкой грузов на полуостров». Регион обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженным газом — на 12 суток, дизельным топливом — на пять суток. Организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования.