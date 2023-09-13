О городских особо охраняемых природных территориях как-то заботятся

Состоянием Максимовой дачи, Ушаковой балки и других особо охраняемых природных территорий, расположенных в городской черте Севастополя, жители города часто не довольны. В очередной раз эти вопросы они адресовали руководителю Севприроднадзора Юлии Гавриловой.

Чиновница в прямом эфире, организованном 13 сентября Центром развития региона, попыталась на них ответить.

Соблюсти оба законодательства трудно

Как пояснила Ю.Гаврилова, сложности обеспечения природоохранных мероприятий по Максимовой даче связаны с тем, что это еще и объект культурного наследия. Таким образом, на данной территории действуют два охранных законодательства — природоохранное и охрана культурного наследия.

Второе надо иметь в виду, когда принимаются какие-то решения, связанные, например, с обрезкой растений или очисткой водных объектов. Перечисленные действия выполняет ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства», которому поручено смотреть за этой территорией — осуществлять надзор и уход.

— Мы активно сотрудничаем с Севнаследием. В этом году ежегодно очищаются водные объекты — там есть небольшие прудики. Проводили обследование зеленых насаждений, санитарную обрезку, где это возможно, советовались с нашими учеными из Института биологии южных морей, — отметила Ю.Гаврилова. Она также акцентировала внимание на том, что Максимова дача — это не парк, а уголок дикой природы.

— Не скажу, что территория находится в идеальном состоянии — там еще работать и работать! — подытожила глава Севприроднадзора.

У Ушаковой балки ботанический профиль

Эту мысль Ю.Гаврилова озвучила, отреагировав на пожелания жителей города благоустроить данную территорию дорожками и лестницами.

— Ушакова балка часто воспринимается жителями, как сквер-парк, но когда мы говорим об особо охраняемой природной территории, то по сути мы консервируем уголок дикой природы, — пояснила Ю.Гаврилова.

По ее словам, в Ушаковой балке регулярно проводятся санитарная обрезка деревьев. Но при этом Севприроднадзору приходится учитывать ботанический профиль данной территории.

— Любые манипуляции с растениями регламентируются и допустимы только в особых случаях. Там особо не облагородишь, не сделаешь дорожки и лестницы, поскольку это особо охраняемая природная территория, — сказала Ю.Гаврилова.

При этом она сообщила, что планы по благоустройству этого объекта все-таки есть.