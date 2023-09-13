Губернатор Севастополя сообщил о вражеской атаке

Приблизительно в три часа ночи 13 сентября «на Севастополь была совершена атака наших врагов», сообщил Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Отработало ПВО. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4-й класс.

Позже губернатор уточнил где горит: «Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет. В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести».

По его информации вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.