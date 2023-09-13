Экстремисту запретили создавать аккаунты в соцсетях

За экстремистские высказывания в интернете 36-летнего жителя Севастополя приговорили к условному сроку. Также теперь ему два года нельзя создавать аккаунты в социальных сетях и заниматься администрированием сайтов.

«Установлено, что в марте 2021 года мужчина под публикацией в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» разместил общедоступный комментарий, содержащий призыв к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку происхождения и национальности (выходцев с Кавказа и южно-азиатских регионов)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Этот негативный комментарий выявили сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело. В сентябре текущего года в Нахимовском районном суде состоялись судебные слушания. Суд назначил мужчине условный срок на год с испытательным сроком на весь период. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, в том числе в сети «Интернет» и создавать учетные записи в соцсетях в течение двух лет.