Будут выводить молодежь из виртуального мира естественным спортом

Первый фиджитал-центр в Севастополе может быть построен уже до конца текущего года на ул.Колобова. Он будет совмещать в себе зоны виртуальной реальности, а также «умные» площадки для футбола, баскетбола и воркаута.

«Фиджитал-центр строится, мы буквально на днях выезжали с коллегами, смотрели на строительство. Уже залита плита под сам центр. Я надеюсь, что в сентябре-октябре мы уже увидим его фактуру, так как начинается сборка здания. Соответственно, появится спортивная плоскостная инфраструктура. Я надеюсь, что в текущем году мы завершим все работы и сможем «пощупать», как это работает», — сообщил начальник Управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Сергей Резниченко в прямом эфире Центра управления регионом и правительства города.

По его словам, Севастополь вошел в число пяти пилотных регионов, которые получили субсидию от Минспорта РФ на строительство фиджитал-центров. Например, такой центр уже открылся в Кемерово.

«Это коллаборация компьютерного и естественного спорта. Очень много молодежи сейчас с признаками гиподинамии. Они постоянно находятся в виртуальном пространстве. Главная задача фиджитал-центра отвлечь молодежь от виртуального мира и привлечь к физическому спорту», — объяснил С.Резниченко.

Он выразил надежду, что молодые люди придут в фиджитал-центр поиграть в онлайн-игры и, возможно, впервые в жизни возьмут мяч и начнут играть в футбол или баскетбол.

Фиджитал с английского (physical + digital) переводится как физический и цифровой. Фиджитал-центр — это объекты, совмещающие киберспортивные клубы и спортивные площадки.