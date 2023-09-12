Зона набережной парка Победы теперь будет полностью пешеходной

Постановление о переводе дороги у набережной парка Победы в пешеходную зону утверждено 11 сентября на заседании правительства Севастополя.

Как заявил и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев, принятым документом исключается участок автомобильной дороги подъезда к парку Победы, который находится между набережной и парковой зоной. Взамен исключения данной дороги из состава дорог общего пользования регионального значения вводится пешеходная зона.

По словам С.Таматаева, въезд автотранспорта в зоне набережной полностью запретят, кроме машин специальных служб.

В 2023 году в районе набережной парка Победы оборудовали автостоянку на 600 автомобилей.