Зона набережной парка Победы теперь будет полностью пешеходной
Постановление о переводе дороги у набережной парка Победы в пешеходную зону утверждено 11 сентября на заседании правительства Севастополя.
Как заявил и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев, принятым документом исключается участок автомобильной дороги подъезда к парку Победы, который находится между набережной и парковой зоной. Взамен исключения данной дороги из состава дорог общего пользования регионального значения вводится пешеходная зона.
По словам С.Таматаева, въезд автотранспорта в зоне набережной полностью запретят, кроме машин специальных служб.
В 2023 году в районе набережной парка Победы оборудовали автостоянку на 600 автомобилей.