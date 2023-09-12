Зависимость от легких денег толкает подростков на преступления

Существует мнение, что преступления в основном совершают подростки из неблагополучных семей, но это не так. Родители должны насторожиться, когда у ребенка внезапно появляются деньги, которые они не давали, предупреждают в Управлении судебного департамента (УСД) по Республике Крым.

Внешне благополучная семья

«Наркодилеры чаще привлекают к своему ремеслу подростков из вполне благополучных, состоятельных семей, которые в перспективе могут стать не только «сотрудниками», но и клиентами. Да и если раз попробовал, то потом могут этим и шантажировать», — рассказал заместитель председателя Верховного Суда Республики Крым Виктор Скляров.

По ее словам, у подростков может возникнуть зависимость не только от наркотиков, но и от легких денег: закладку сделал — деньги получил. При этом они думают, что ничем не рискуют, но это иллюзия. К сожалению, преступления, совершаемые подростками, в Крыму не редкость. В прошлом году чаще всего они совершали кражи, грабежи, разбои, угоняли автомобили. Также зарегистрировано много преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами.

«Подростки стали чаще воровать банковские карты. Это связано с возможностью совершения покупок в магазинах на сумму до трех тысяч рублей», — говорит В.Скляров.

Судьи и правоохранители советуют родителям больше времени уделять воспитанию детей. Но наличие формально благополучной среды не является гарантией того, что подросток не совершит противоправные действия или не попадет под негативное влияние.

Согласно данным Следственного комитета РФ, 35% подростков до 16 лет, совершивших преступление, — из благополучных семей. Как правило, они даже не состояли на профилактическом учете. В почти половине случаев на них повлияло окружение.

Очень гуманное законодательство

Темой подростковой преступности обеспокоены не только следователи, но и судьи. Они отмечают, что в России очень гуманное законодательство по отношению к несовершеннолетним: уголовная ответственность наступает с 16 лет. Из 361 статьи УК РФ всего 31 — это статьи, по которым уголовная ответственность наступает с 14 лет (тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые назначается наказание свыше 6 лет — убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, изнасилования и др.).

«Судьи, избирая меру наказания несовершеннолетним лицам, всегда подходят индивидуально, рассматривают возможность условного наказания или наказания ниже низшего предела. Но судебная практика содержит много случаев, когда судья, чтобы не калечить жизнь молодому человеку, избирает ему меру наказания в виде условного осуждения, а тот не делает правильных выводов и впоследствии «зарабатывает» новый реальный срок, который значительно превышает первоначальный», – сообщили в пресс-службе.

Нужен индивидуальный подход

Необычный подход к работе и максимально справедливое вынесение приговоров принесло известность судье Балаклавского суда Рузанне Мурадян. Случай, когда она помогла изменить судьбу девочке-подростку, обсуждается вот уже несколько лет.

В 18 лет Р.Мурадян стала чемпионкой мира по кикбоксингу, но ушла из профессионального спорта из-за травмы. Зато она посвятила себя судебной карьере. На одном из ее заседаний оказалась 14-летняя девочка, которую хотели поместить в специальный центр для несовершеннолетних. Родители с дочерью не справлялись: девочка пила, курила, била одноклассников и вообще вела себя очень агрессивно.

«В начале судебного заседания девочка стала кричать, вырываться и хотела убежать из зала. Реакцией судьи стала просьба к участникам заседания покинуть зал и разговор с девчонкой по душам. В ходе общения судья узнала, что девочка подверглась насилию, а дело в отношении этого парня прекратили, и боль и обиду девочки никто не захотел понять, что и стало причиной срыва», — рассказали в пресс-службе УСД.

Судья Р.Мурадян не стала помещать подростка в специализированный центр. Она стала ее личным наставником. Это дало свой результат: подопечная судьи стала хорошо учиться, вернулась в спортивную секцию.

Опасный возраст

По информации УСД, в 2022 году в российские суды было направлено более 8,2 тысяч уголовных дел в отношении 10,6 тысяч несовершеннолетних. 42% из них совершили кражи и мошенничества; свыше 17% — грабежи, разбои и вымогательства; 12% — неправомерно завладели транспортным средством и более 11% — совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При этом самый «опасный» возраст — 16-17 лет.

Кроме того, в отношении почти 4,7 тысяч подростков следователи не возбуждали уголовные дела либо их прекращали — показатель вырос почти на 7%. Это связано с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.

Самые распространенные общественно опасные деяния, совершаемые подростками, попадают под признаки преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против собственности, а также нарушения неприкосновенности жилища. Среди причин называются социальная неустроенность, отсутствие занятости, досуга и родительского контроля, низкий уровень нравственного сознания.

«Есть много историй, которые изменили жизнь молодых людей, и даже, если впоследствии судимости были погашены, то след всегда остается», — предупреждают в УСД.