В туалетах музыкальных школ нет горячей воды

Севастопольская прокуратура выявила нарушения санитарных и противопожарных требований в музыкальных школах Нахимовского района. Во всех образовательных учреждениях не было горячей воды в туалетах, а в одной школе отсутствовал план эвакуации на случай пожара.

«Установлено, что отопительные приборы в школах не оборудованы ограждающими устройствами, а окна — москитными сетками, в туалетах отсутствует горячее водоснабжение, в некоторых помещениях над учебными досками отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Но самые серьезные нарушения обнаружились в одной из музыкальных школ. Оказалось, что в случае пожара, к учреждению не сможет подъехать пожарная техника, да и плана эвакуации нет. Как, собственно, и документов с алгоритмом действий в чрезвычайной ситуации. А на территории еще одной школы забывали вовремя скосить траву.

Прокуратура Нахимовского района внесла директорам детских музыкальных школ представления об устранении нарушений закона.