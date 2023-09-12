В Крыму есть запас топлива на четыре дня

«Благодаря принятым логистическим решениям до вечера сегодняшнего дня топливо поступит на автозаправочные станции республики. Сформирован четырехдневный запас дизельного топлива», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

По его словам, главная задача в настоящее время — поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита горючего в ходе полевых работ.

«Кроме того, направлен ряд предложений в правительство России по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму» — добавил глава региона.

В последние недели жители Крыма и Севастополя сталкиваются с дефицитом дизельного топлива и отдельных марок бензина, кроме того, отмечается рост цен на дизтопливо — на ряде АЗС цены на него превышают 70 рублей за литр. Для сравнения — литр дизтоплива на АЗС Краснодарского края и Ростовской области стоит около 58-60 рублей, однако на ряде АЗС также наблюдается его дефицит.