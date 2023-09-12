В 1-е отделение Золотой балки проведут мобильный интернет

Завершилось всероссийское голосование на подключение сел, поселков и аулов к высокоскоростному интернету в 2024 году, которое проводилось через портал Госуслуги. В Севастополе победил поселок 1-е отделение Золотой балки Балаклавского муниципального округа.

Всего в голосовании принял участие 471 житель сел Севастополя. За 1-е отделение Золотой балки проголосовало 117 человек. За село Пироговка Верхнесадовского муниципального округа было отдано 96 голосов, а за Родниковое — 65. При этом еще в августе Пироговка лидировала со значительным отрывом от остальных соперников. Голосовать могли только зарегистрированные жители конкретного населенного пункта.

Изначально планировалось, что голосование пройдет с 17 июля до 13 августа, но Минцифры решило его продлить до 10 сентября.

9 октября будут обработаны и включены в рейтинг все бумажные голоса — присланные по почте.

По итогам голосования интернет будет проведен в 1,8 тысяч российских сел. Предполагается, что к 2030 году интернет появится во всех населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Голосовать также разрешили и по почте. Больше всего писем прислали жители Башкортостана — 43,7 тысячи. При этом Башкортостан стал лидером и по количество голосов на Госуслугах — 38,1 тысячи.