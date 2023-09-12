Учебный год в Севастопольской детской школе искусств начнется 26 сентября

Результаты работы приемных комиссий в Севастопольской школе искусств будут известны 20 сентября, приказ о зачислении в школу будет опубликован на сайте и размещен на информационном стенде учреждения до 25 сентября, первый учебный день – 26 сентября.

Такую информацию 11 сентября на заседании правительства озвучила директор департамента культуры Анжела Сумакова.

Она рассказала, что с 14 по 28 августа в Севастопольской детской школе искусств приемная комиссия работала ежедневно с 8.00 до 20.00, без выходных и перерывов. За 14 дней было подано 2884 заявления, из которых 1677 — через портал госуслуг, а 1207 — непосредственно в школе.

К творческому отбору были допущены 2327 детей, 666 — по предпрофессиональным общеобразовательным программам и 1661 — по общеразвивающим.

Вступительные испытания, которые начались 6 сентября, продолжаются, они продлятся до 17 числа включительно.

А.Сумакова особо подчеркнула, что в состав комиссии вошли представители федеральных учебных заведений: Пермского государственного хореографического училища, Московского академического художественного училища, Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея при Российской академии художеств, Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств, Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им.Чайковского, школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца им.Моисеева.

По театральному направлению творческие вступительные испытания принимают при взаимодействии с преподавателями Московской театральной школы Олега Табакова, с которой у Севастопольской школы искусств подписан договор о сотрудничестве. Всего работают 27 приглашенных экспертов.