Ситуация с поставками топлива в Крым нормализовалась, считают в Минэнерго РФ

Министерство энергетики России отчиталось о нормализации ситуации с поставками топлива на полуостров Крым, говорится в сообщении министерства.

«Несмотря на объективные сложности с доставкой грузов на полуостров Крым, ситуация с поставками топлива нормализовалась. На сегодняшний день регион обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 12 суток, дизельным топливом — на 5 суток», — цитирует сообщение ТАСС.

В Минэнерго добавили, что организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования.

В последние недели жители Крыма и Севастополя сталкивались с дефицитом дизельного топлива и отдельных марок бензина, кроме того, отмечается рост цен на дизтопливо — на ряде АЗС цены на него превышают 70 руб. за литр. Для сравнения — литр дизтоплива на АЗС Краснодарского края и Ростовской области стоит около 58-60 рублей, однако на ряде АЗС также наблюдается его дефицит.