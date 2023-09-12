Прочитана надпись на мемориальной плите в честь столетия Льва Толстого

Научному сотруднику Музея обороны Севастополя Станиславу Рузаеву удалось расшифровать надпись фрагмента мраморной доски, хранящейся в фондах музея. Об этом сообщает Морская библиотека им.М.П.Лазарева.

«Небольшое открытие удалось сделать в дни празднования 195-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого», — написал историк в социальных сетях.

По словам ученого, в Музее обороны Севастополя хранится фрагмент мраморной доски с надписью: «...ТО /...десь в Крымскую ка.../ 1854-1855 гг. /... авлена Сев. Городским Советом / РК и КД / 10 сентября 1928 г.».

«Изучение материалов газеты «Маяк Коммуны» за сентябрь 1928 года позволило атрибутировать данный предмет. Так, в номере за 9 сентября была опубликована небольшая заметка под названием «Завтра — сто лет со дня рождения Л.Н.Толстого» (ошибка автора: писатель родился 28 августа (9 сентября) 1828 года). В ней говорится: «У нас, в Севастополе, где Толстой более года провел молодым офицером, торжества начнутся с понедельника (т.е. 11 сентября – С.Р.). Будет открыта толстовская юбилейная выставка; установлены мемориальные доски и т.д.», — поясняет С.Рузаев.

Торжественное открытие знака на Историческом бульваре состоялось 16 сентября 1928 года. Полная надпись выглядит следующим образом:

«В память столетней годовщины

со дня рождения

1828-1928

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО,

пребывавшаго здесь в Крымскую кампанию

1854-1855 гг.,

оставлена Сев.Городским Советом

РК и КД

10 сентября 1928 г.».