Посылки бойцам в зону СВО почта отправляет бесплатно

Такая услуга действует во всех отделениях «Почты России», «Почты Крыма» и почтовых отделениях на новых территориях.

Почта не взимает плату с отправителей за пересылку посылок для военнослужащих в зону СВО. Чтобы правильно оформить посылку нужно указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес — город Москва, рассказала директор севастопольского почтамта Людмила Глущенко.

По ее словам, эта услуга действует по всей России с мая 2023 года. Отправить военнослужащим можно одежду, книги, продукты, но передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг.

После оформления посылка будет направлена в Москву обычной почтой, затем передана подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшей доставки.

Отслеживать статус отправления посылки до Москвы можно в мобильном приложении или на сайте «Почты России».