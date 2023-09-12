Оперный театр в Севастополе будет «сногсшибательным»

Президент РФ Владимир Путин 11 сентября в режиме видеоконференции выслушал доклады о создании музейных и культурно-образовательных комплексов. Всего в России строится четыре подобных объекта — в Севастополе, Владивостоке, Кемерово и Калининграде.

«Строится четыре огромных комплекса, причем они являются уникальными не только для нашей страны, они являются уникальными в мире, потому что они собрали в одном месте и театры, и музеи, и самое главное, что они собрали образование — образование как по музыке, так и по хореографии, по балету», — сообщил президенту председатель правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, Академия хореографии в Севастополе, которая является «шедевром архитектурной мысли», будет достроена к концу текущего года. Строительство всего комплекса планируется завершить в ноябре 2024 года.

«Там неплохо идет работа, достаточно высокая строительная степень готовности», — оценил ход строительства в Севастополе М.Хуснуллин.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал главе государства, что «звезда мировой архитектуры» Вольф Прикс, который спроектировал севастопольский Театр оперы и балета, продолжает курировать строительство проекта, «несмотря на всю критику, которую он получил».

«Объект действительно совершенно сногсшибательный. Только консоль, на которой мы сейчас стоим, будет на 35 метров выдаваться в сторону моря, это будет уникальная смотровая площадка, с которой будет виден вход на севастопольскую бухту, на Константиновскую и Михайловскую батареи. Это будет не только театр, в котором 1100 посадочных мест и малый зал на 200 мест, но это будет такое, наверное, главное общественное пространство города с этой прекрасной смотровой площадкой», — доложил президенту М.Развожаев на фоне стройки.

По словам М.Развожаева, дом для работников театра уже построен и «передан пользователям». В целом губернатор Севастополя был полон оптимизма. Он выразил уверенность, что комплекс станет точкой притяжения для всей страны. Останутся довольны и севастопольцы. Например, новым парком на мысе Хрустальный площадью 15 гектаров, который станет «самым любимым в городе».

Масштабный проект в сфере культуры и просвещения в России был запущен в 2018 году. В культурных центрах, в том числе, появятся театральные и концертные залы, музейные и выставочные пространства, современные помещения для художественных и хореографических школ, комфортное жилье для преподавателей и артистов. Все комплексы будут построены до конца следующего года.