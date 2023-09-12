На замену и ремонт опор контактной сети выделили субсидию

Решение о выделении субсидии ГУП «Севэлектроавтотраес» им.А.С.Круподерова на возмещение затрат по замене опор контактной сети приняли 11 сентября на заседании правительства Севастополя.

Как доложил и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев, в этом году требуется поменять порядка 130 опор, на сегодняшний день демонтировали 54, из которых 27 уже заменили, еще 73 до конца года нужно укрепить.

С.Таматаев также сообщил, что в ближайшее время заменят опоры в соответствии с выделенными средствами на улицах Багрия и Коли Пищенко.

Вопрос о техническом состоянии опор контактной сети возник в конце июня 2023 года, когда произошло обрушение одной из опор Севэлектроавтотранса в районе остановки общественного транспорта «Улица Генерала Хрюкина».

Тогда же стало известно, что на балансе ГУП «Севэлектроавтотранс» — более четырех тысяч опор, из них ремонта и замены требуют примерно 650.