На монете — Воронцовский дворец

Банк России 12 сентября 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «Воронцовский дворец, Республика Крым» серии «Памятники архитектуры России».

Воронцовский дворец в Алупке — одна из жемчужин Крымского полуострова. Этот памятник архитектуры находится у подножия горы Ай-Петри в окружении великолепного парка. Дворец был возведен по заказу генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова и служил его летней резиденцией. На строительство замка ушло почти 20 лет (1828–1848 годы).

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Воронцовского дворца и парка на фоне выполненной в технике лазерного матирования горы Ай-Петри, а также рельефный силуэт чайки, парящей над морскими волнами; внизу по окружности имеются надписи, обрамленные точками: «ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ», «РЕСПУБЛИКА КРЫМ».

Тираж — три тысячи штук. Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, сообщила пресс-служба Банка России.