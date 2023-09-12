На косе Беляус 31 вид растений и животных занесены в Красную книгу Крыма

Коса Беляус — уникальная территория, где в той или иной форме обитают 31 представитель флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Крыма.

Тема отнесения песчаной косы Беляус к природным заказникам регионального значения, продолжает обсуждаться. Как считают ученые Института биологии южных морей РАН, это охранный статус помог бы защитить косу от разрушения.

Вопрос обострился в связи с возросшей популярностью косы. В последние годы из-за белоснежных пляжей и чистой воды на косу приезжают тысячи туристов.

В мае 2023 года севастопольские биологи вместе с крымскими коллегами обследовали около 12 километров береговой зоны косы и выявили ареалы более 30 видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги Крыма и России. После этого биологи взялись за создание ландшафтной карты проектируемого природного заказника, которая может стать своеобразной охранной грамотой косы.

Об этом в очередной раз напомнила заведующая лабораторией фиторесурсов, ведущий научный сотрудник института биологии южных морей, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова. По ее словам, природный комплекс нуждается в защите от разрушения, вытаптывания растительности, которая скрепляет песчаные дюны и защищает экосистему всего Донузлава.

Биолог также обратила внимание на биологическое разнообразие косы Беляус, которое в 2,5 раза выше, чем Южной Косы, являющейся частью пересыпи между озером Донузлав и Черным морем.

«На Беляусе зафиксировано наличие 145 видов сосудистых растений и 156 видов фауны. Мы имеем здесь 20% разнообразия Крыма — по сосудистым растениям, по фауне — почти столько же. Это очень много! То есть, всего на 170 гектарах мы имеем рефугиум (участок земной поверхности или Мирового океана, где вид или группа видов пережили или переживают неблагоприятный для них период геологического времени, в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезали-ред.) флоры и фауны Крыма, — отметила Н.Мильчакова.

Она также акцентировала внимание, что из имеющихся на косе видов флоры и фауны, 31 занесен в Красную книгу Республики Крым, что очень много для такого объекта, а девять видов имеют высокий охранный статус в Красной книге РФ.

— То есть, из 31 вида — треть охраняется Красной книгой РФ, — подчеркнула Н.Мильчакова.