На демонтаж подпорной стены на Адмирала Октябрьского деньги выделили из резервного фонда

Решение принято 11 сентября на заседании городского правительства.

По словам заместителя губернатора Евгения Горлова, сейчас идет активное проектирование и изыскания, которые позволят комплексно сделать восстановительные работы и выполнить ремонт данной подпорной стены. Он также сообщил, что после демонтажа аварийного участка угрозы обрушения нет, ведется проектирование по восстановлению стены из бетона.

– Она создана из бута, не имеет конструктива в части фундамента, никакого армирования нет, что показало вскрытие. Мы делали усиление, но никак не получилось ее удержать, – сообщил Е.Горлов.

На это ему было дано поручение после того, как проект восстановления будет готов, обсудить его на Архитектурно-художественном совете.

Напомним, что «Севастопольская газета» еще в апреле 2023 года обратилась в департамент городского хозяйства с информационным запросом на тему аварийного состояния участка стены. В ответ было получено заверение, что о проблеме знают, но не могут приступить к ее решению из-за отсутствия финансирования.

В июне деньги нашлись, а техническое состояние стены попало в поле зрения и.о.заместителя губернатора Евгения Горлова.

В июле 2023 года стало известно, что за проектно-изыскательские работы по реконструкции стены взялась московская компания ООО «Миртек», заключив контракт на сумму 10,2 млн рублей с государственным казенным учреждением города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Московская фирма «Миртек» обязалась подготовить документацию до 10 января 2024 года.

Наконец, вечером 8 сентября аварийный участок подпорной стены демонтировали.