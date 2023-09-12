На демонтаж подпорной стены на Адмирала Октябрьского деньги выделили из резервного фонда
На демонтаж аварийного участка подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского выделили деньги из резервного фонда.
Решение принято 11 сентября на заседании городского правительства.
По словам заместителя губернатора Евгения Горлова, сейчас идет активное проектирование и изыскания, которые позволят комплексно сделать восстановительные работы и выполнить ремонт данной подпорной стены. Он также сообщил, что после демонтажа аварийного участка угрозы обрушения нет, ведется проектирование по восстановлению стены из бетона.
– Она создана из бута, не имеет конструктива в части фундамента, никакого армирования нет, что показало вскрытие. Мы делали усиление, но никак не получилось ее удержать, – сообщил Е.Горлов.
На это ему было дано поручение после того, как проект восстановления будет готов, обсудить его на Архитектурно-художественном совете.
Напомним, что «Севастопольская газета» еще в апреле 2023 года обратилась в департамент городского хозяйства с информационным запросом на тему аварийного состояния участка стены. В ответ было получено заверение, что о проблеме знают, но не могут приступить к ее решению из-за отсутствия финансирования.
В июне деньги нашлись, а техническое состояние стены попало в поле зрения и.о.заместителя губернатора Евгения Горлова.
В июле 2023 года стало известно, что за проектно-изыскательские работы по реконструкции стены взялась московская компания ООО «Миртек», заключив контракт на сумму 10,2 млн рублей с государственным казенным учреждением города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Московская фирма «Миртек» обязалась подготовить документацию до 10 января 2024 года.
Наконец, вечером 8 сентября аварийный участок подпорной стены демонтировали.