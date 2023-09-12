Купят еще 18 автобусов
За счет средств специального казначейского кредита закупят 18 единиц подвижного состава автобусов большого класса на газомоторном топливе. Такое решение принято 11 сентября на заседании правительства Севастополя.
По информации и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева, город выделил софинансирование.
С.Таматаев также сообщил, что Минпромторг уже определил, что это будут ЛИАЗы отечественного производства с отечественными комплектующими.