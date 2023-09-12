Контейнеры для мусора нужно мыть

В Севастополе контейнеры и бункеры для мусора в среднем мыть необходимо раз в 10 дней. Для этого их нужно вывозить на специальную площадку, оборудованную водонепроницаемым покрытием, устойчивым к разным химическим реагентам.

«Севастопольская газета» попыталась выяснить, кто должен этим заниматься, где находится эта волшебная площадка и моют ли мусорные контейнеры вообще. Ведь от этого зависит санитарное благополучие города.

Чтобы не воняло и не было крыс

Контейнеры и бункеры нужно мыть. И не только мыть, но и проводить дератизацию и дезинсекцию, чтобы в груде пищевых и бытовых отходов не расплодились грызуны и всевозможные насекомые. Все это прописано в санитарно-эпидемиологических правилах.

Например, если контейнерная площадка расположена в 15-20 метров от жилого дома, то уже при температуре +5 и выше, мусорные емкости необходимо промывать раз в пять дней. Если контейнеры стоят чуть дальше, то можно и раз в 10 дней. И на пляже тоже достаточно их мыть три раза в месяц.

Дезинсекция — уничтожение насекомых — в среднем нужна каждые две недели, а дератизации — профилактика от нашествия крыс и мышей — хватит и раз в месяц.

«Севастопольская газета» попыталась выяснить, соблюдаются ли санитарные правила в Севастополе и кто за эти все мероприятия отвечает. Сразу ответили только в ООО «Благоустройство города «Севастополь» (БГС) — региональном мусорном операторе. Департамент городского хозяйства и Роспотребнадзор по Крыму и Севастополе попросили прислать письменные запросы.

В общем, в БГС сообщили, что мыть контейнеры — это не обязанность регионального оператора. Компания отвечает только за сбор, транспортировку и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО).

Не мыть мусорные контейнеры — это нехорошо

В Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю на запрос ответили достаточно оперативно. Там сообщили, что кратность промывки контейнеров предусмотрена санитарными нормами.

В случае поступления в территориальный отдел жалоб из-за неправильной эксплуатации контейнерных площадок, субъектам хозяйствования направляется предостережение о недопущении нарушений обязательных требований, сообщили в Роспотребнадзоре.

Если эти правила не соблюдать, то может ухудшиться санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, а также произойти рост инфекционных заболеваний. Правда, Роспотребнадзору ограничили перечень оснований для проведения надзорных мероприятий, а на внеплановые проверки наложен запрет. Исключение лишь одно — если есть прямая угроза жизни и здоровью граждан.

А вот с дератизацией все понятней. По крайней мере, эта процедура в Севастополе выполняется. Хотя и неизвестно, как часто.

«Проведение работ по дератизации проводится по соглашению с организациями или ИП, осуществляющим деятельность по оказанию таких услуг. Дополнительно сообщаем, что с 1 марта 2024 года дезинфекция, дезинсекция и дератизация станут лицензируемыми видами деятельности», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Где эти спецплощадки?

Мыть контейнеры и бункеры на самой контейнерной площадке нельзя. По правилам их моют и дезинфицируют на «специально оборудованных площадках с искусственным водонепроницаемым и устойчивым к воздействию химическим покрытием, а на время мойки должен быть предоставлен подменный контейнер. Мытье контейнеров в мусорокамерах либо на придомовой территории запрещено», говорится в ответе департамента городского хозяйства Севастополя.

Здесь хотелось бы уточнить: сколько таких специализированных площадок в Севастополе и существуют ли они? Но в ответе этого нет.

Устраняют неприятные запахи

Зато редакции удалось выяснить, что если управляющая компания не является владельцем контейнерной площадки, то и мыть контейнеры она не обязана.

«Контейнерные площадки и установленные на них контейнеры расположены на городской земле и не входят в состав общего имущества МКД. Дополнительно сообщаем, что управляющие компании для устранения неприятных запахов на регулярной основе производят обработку хлорным раствором. Дератизация мусороприемных камер проводится ежемесячно», — сообщили в горхозе.

Кто все-таки должен мыть контейнеры?

«Ответственные за санитарное состояние и содержание мест площадок накопленных твердых коммунальных отходов», — ответили в департаменте городского хозяйства на этот вопрос.

Ответственных посоветовали искать в приложении №2 приказа департамента от 2019 года. Оказывается, у каждой контейнерной площадки есть свой собственник. Например, ГБУ «Парки и скверы», или, например, ... управляющие компании, образовательные и медицинские учреждения, воинские части и даже ИП.

Вывозят ли они контейнеры для помывки на специализированную площадку, предварительно установив подменную емкость — большой вопрос. Но в горхозе заверили, что если санитарные нормы не выполнять, будет составлен административный протокол.

А вот здесь напрашивается еще парочка вопросов: как часто и кто проводит проверочные мероприятия, сколько административных протоколов составлено в этом году?

Без комментариев

Прояснить ситуацию с помывкой контейнеров редакция попыталась у компании «Чистый город», которая позиционирует себя как крупнейшего перевозчика твердых бытовых отходов в Севастополе. На сайте компании говорится, что она имеет собственный «контейнерный парк для сбора отходов», а также предоставляет мусорные емкости в аренду.

В приемной пообещали «переговорить с директором» и передать ему вопрос. Через полчаса прозвучал такой ответ:

— Мы не будем давать вам комментарии. Нам нечего вам ответить по данному вопросу, — нелюбезно ответила секретарь.

Судя по всему, мытье мусорных контейнеров в Севастополе — вопрос болезненный.