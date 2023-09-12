Дом для детей-сирот достроили

«В настоящее время получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Завершение всех процедур по фактическому предоставлению квартир сиротам остается на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе.

Контракт на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ был заключен между «Единой дирекцией капитального строительства» и ООО «Альфа Групп Подряд» в декабре 2021 года. Подрядчик разработал проектно-сметную документацию, которая в июне 2022 года получила положительное заключение госэкспертизы. В июле того же года департамент архитектуры и градостроительства Севастополя выдал разрешение на строительство объекта из четырех домов на 36 квартир.

Планировалось, что работы завершатся в марте-апреле 2023 года, потом срок перенесли на середину лета. Стоимость строительства оценивалась примерно в 92 миллиона рублей.