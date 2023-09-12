Дефицит топлива пытаются ликвидировать

Тема дефицита на Крымском полуострове и в Севастополе топлива, в том числе дизтоплива, была поднята 11 сентября на заседании правительства Севастополя.

Как заверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по бензину удалось обеспечить поставки.

Что касается дизельного топлива, то эта тема, по словам губернатора, в последнее время разгоняется до ажиотажа, потому и этот вопрос должен также закрыться. Даже был обозначен срок – до середины дня 12 сентября, к этому времени дизтопливо должно появиться на заправках Атан.

На заседании также прозвучало, что запасы имеются и на заправках ТЭС, в дополнение к которым должны прийти еще два вагона. Поэтому город будет обеспечен топливом. Другой вопрос – его возросшая стоимость, на которую жалуются автомобилисты.

– Люди начинают задавать вопросы по стоимости. Есть объективные издержки, но есть факты, когда на отдельных заправках цена серьезно завышается, – отметил глава города, дав поручение организовать соответствующие проверки, а материалы проверок направить в ФАС. Для предотвращения спекуляций.

Напомним, что в качестве причины перебоев с поставками топлива изначально назывались логистические сложности. Однако министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая 12 сентября на Восточном экономическом форуме, назвал в качестве иной причины «попытки создать искусственный дефицит путем закрытия заправок».

«Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит», – сказал Н.Шульгинов. Он также заявил, что потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством.

Что касается возросшей стоимости, то по этому поводу в Севастополе активно высказываются пользователи соцсетей. И не в пользу Крыма и Севастополя сравнивают цены на топливо в других российских регионах, в том числе в Краснодарском крае.

Один из вопросов, которым задаются жители города – почему нельзя наладить поставки топлива с материка морем? Потребители также интересуются методикой ценообразования на дизтопливо, в частности, исходя из чего, цена на Атане на дизтопливо в настоящее время составляет 73,99/74,99 рубля за литр.