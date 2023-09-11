В компьютерные игры соревновались семьями

Участие в соревнованиях приняли 36 парных команд, каждая из которых состояла из родителя и ребенка. Команды соревновались в различных играх. При этом у родителей была возможность вспомнить игры своего времени, и освоить игры своих детей.

Все команды разделили по возрасту детей на три категории: 2-4, 5-7, 8-11 классы. Каждой команде предстояло пройти за ограниченное время поочередно восемь тематических площадок, которые были подготовлены организаторами.

Среди игр – сражение управляемыми беспилотными системами RoboMaster S1, ретро игры «Денди», «Робохоккей», онлайн-игра «Огонь и вода», футбол 2х2 на приставке Xbox, Тетрис, настольные головоломки.

Кроме того, была введена новая номинация датаскаутинг (спортивный поиск информации в Интернете). Проще говоря, необходимо было искать информацию на скорость. Так или иначе, но борьба развернулась нешуточная и захватывающая для всех игроков. Тем более, что некоторые родители с удовольствие вспомнили свое детство и использовали различного типа игровые приставки.

По словам директора Малой Академии наук Сергея Пасеина, подобные мероприятия способствуют укреплению семьи. Но самая главная их задача – популяризация современных направлений киберспорта.

Он также рассказал о планах мановцев на участие в ближайшее время в различных конкурсах, соревнованиях и фестивалях.

Так, уже теперь 14 ребят готовятся к поездке в Минск на конкурс, который пройдет в рамках Союзного государства «Таланты 21 века». В мероприятии примут участие 15 лучших команд из России и семь – из Белоруссии для того, чтобы выявить самых талантливых и изобретательных юных техников.

Еще 20 ребят в ближайшее время примут участие в международном роботехническом турнире «Робофинист».

А 21 сентября в Севастополе откроется Международный салон изобретений «Новое время», где еще 30 мановцев представят свои работы.