Светофор на улице Правды наконец-то заработал

В Камышовой бухте в районе дома №33 на ул.Правды установленный год назад светофор наконец-то подключили. За это время на нерегулируемом пешеходном переходе произошло несколько ДТП, в том числе 30 августа.

«На Камышовом шоссе (район так называемой стекляшки) запущен в работу светофорный объект», — радостную новость в конце прошлой недели опубликовали в группе «Севтролл/Транспорт Севастополя» в социальной сети ВКонтакте.

О том, что светофор на ул.Правды не работает, севастопольцы пожаловались и.о.вице-губернатору Павлу Иено 6 сентября в прямом эфире Центра управления регионом в группе правительства Севастополя ВК. Чиновник ответил, что электрики не успевают за дорожниками, и это «системная ошибка».

«Есть светофорные объекты, которые в течение года департамент транспорта реализует, но Севэнерго не успевает их присоединить к электричеству», — объяснил чиновник.

Он пообещал обратить на проблемный объект особое внимание. В результате светофор на опасном участке заработал уже через два дня.