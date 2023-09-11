Стали первыми на Пятом этапе Кубка России

Севастопольские альпинисты стали победителями в соревнованиях по альпинизму в скальном классе на Пятом этапе Кубка России по альпинизму.

Как рассказал «Севастопольской газете» член правления Федерации альпинизма России Юрий Круглов, с 8 по 11 сентября соревнования проходили в Севастополе, с участием 10 команд, в том числе из Красноярска, Ростовской области, Республики Крым. Остальные команды представили Севастополь.

Участникам давалось десять часов, в течение которых они должны были преодолеть как можно больше маршрутов из двадцати возможных, поднимаясь на гору Мшатка-Кая.

Все маршруты были сложными, каждый имел свой рейтинг. Отсюда и формат соревнований, обозначенный, как марафон. Каждый маршрут имел протяженность 250-300 метров, все они расположены на особо охраняемой природной территории заказника «Байдарский».

Речь идет о скалах Южного берега Крыма над Форосом, так называемый Форосский кант.

— Результаты оценивались в соответствие в соответствие с рейтинговой ценностью каждого маршрута и времени его преодоления. В итоге подсчитывалась общая сумма баллов. Команде из Красноярска не хватило 30 секунд, чтобы завершить соревнования сохранить лидерство, они уступили севастопольцам Константину Комарову и Ивану Добрыдину, — рассказал Ю.Круглов.

По его словам, изначально лидерами среди севастопольцев именно эти спортсмены не считались. Получилось, что более авторитетные команды не успели пройти маршрут за отведенное время или вовсе сошли с маршрута, а К.Комарову и И.Добрыдину удалось все реализовать в наилучшем виде, заняв первое место.

Второй результат показали альпинисты из Ростовской области (Павел Пушкарь и Кирилл Эйземан), третье — за командой из Республики Крым (Михаил Вакарюк и Александр Кириллов), они обогнали команду из Красноярска, которая в итоге оказалось четвертой.

Среди женщин лидерство также у севастопольских команд. Первое место заняли Елена Левина и Мария Звягина, на втором — Лидия Монастырская и Людмила Мельник.

Общий итог по всем пяти этапам будет подсчитан примерно в ноябре. Тогда же состоится награждение. Место и время определит Федерация альпинизма России.