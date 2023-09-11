Приглашают поучаствовать в «Чистых играх»

Речь идет об эко-состязании «Чистые игры», которое 16 сентября (в предстоящую субботу) впервые состоится в Севастополе в рамках всероссийского проекта.

Участники примут участие в очистке территорий от природного мусора, а также разделении отходов.

Организаторы мероприятия – ООО «Севпарки», музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Севастополя, международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и АНО «Центр формирования гражданской культуры».

Как обещают устроители, это будет экологический квест по поиску артефактов, решению экологических загадок, собиранию и разделению мусора. В качестве поощрения участники получают баллы, вкупе с драйвом и азартом. Победителям обещаны призы от партнеров проекта.

Известно, что судить соревнования будут президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира Михаил Паллер, а также вице-президент движения, мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Савченко.

Предполагается, что «Чистые игры» могут стать первым шагом по пути к благоустройству исторического парка «От моря до моря» между бухтами Камышовая и Омега.

«Чистые игры» на Античной дороге больше, чем субботник. После игры состоится исторический лекторий, где участники узнают все самое важное и интересное об античной истории Севастополя и охране объектов культурного наследия», – утверждают организаторы.

Мероприятие начнется в 14.00 с регистрации команд в амфитеатре парка Динопарк (ул.Павла Корчагина).

Далее программа будет построена по следующей схеме:

14.40 Инструктаж;

14.50 Разминка в стиле «Буги-вуги». Окончание регистрации команд;

!5.00 старт игры;

17.00 Окончание игры и сдача инвентаря;

17.30 Исторический лекторий;

!9.00 Награждение победителей.