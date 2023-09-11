Очередной глэмпинг разместят среди виноградников

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «К2», расположенное в селе Родное, выиграло грант в размере 6,5 млн руб на реализацию проекта сельского туризма «Этнотуристический комплекс».

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации в последний день лета состоялся конкурсный отбор по предоставлению гранта «Агротуризм». Севастопольские аграрии направили на него четыре проекта, один из которых был признан победителем.

Конкурсной комиссией Минсельхоза России принято решение о предоставлении гранта «Агротуризм» в 2024 году КФХ «К2» на реализацию проекта сельского туризма «Этнотуристический комплекс» в размере 6,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя. Грант фермерское хозяйство потратит на приобретение домиков для комфортного размещения туристов и закупку туристического оборудования.

«Данная мера поддержки позволит увеличить турпоток, благоприятно скажется на занятости населения и позволит увеличить объем произведенной и реализованной сельхозпродукции на территории города Севастополя», — считают в департамента.

КФХ «K2» — винодельческое хозяйство полного цикла, расположенное на 20 га земли с видом на море. Из них 12 га — это виноградники. Остальная территория предназначена для отеля и спа-комплекса. Виноградники заложены весной 2020 года, строительство винодельни и туристической инфраструктуры началось на следующий год.

Глэмпинг подразумевает отдых на природе в некапитальном строении — модуле со всеми удобствами в гармонии с окружающей средой.

Управление туризма Севастополя с осени 2022 года также выдает гранты для создания глэмпингов. Но места их размещения — прямо в парке «Учкуевка» и на обвальном склоне в Ласпи — не всегда оказываются удачными.

Размер поддержки на один модуль составляет 50% от его стоимости, но не более 1,5 млн рублей. В рамках одного грантового проекта требуется построить не менее 10 круглогодичных модульных некапитальных средств размещения.