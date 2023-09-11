На довыборах в Терновском МО победил пенсионер МВД

По результатам дополнительных выборов депутата Терновского муниципального округа третьего созыва по двухмандатному избирательному округу №3 победу одержал кандидат «Единой России» пенсионер МВД Александр Феоктистов, сообщила пресс-служба севастопольского отделения партии.

За него проголосовали 64,28% пришедших на участок избирателей — 126 человек.

Кандидат от ЛДПР Юрий Строев — на второй позиции с 24,48% голосов. Представитель КПРФ Катиджа Трапезникова получила 8,16% голосов. Четвертый кандидат — Людмила Суханова, кандидат от партии «Справедливая Россия — за правду», набрала 2% голосов.

Всего в голосовании приняли участие 196 человек из 491 избирателя. Явка составила 40,66%.

Вакантное место в депутатском корпусе образовалось из-за того, что в декабре прошлого года председатель совета и глава внутригородского Терновского муниципального образования Владимир Прокопенко уволился и отправился на государственную службу в Запорожскую область.

Председателя совета МО депутаты выберут на ближайшей сессии.