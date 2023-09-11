Мужчина упал со скалы на Фиоленте и погиб

В ГУ МЧС России по Севастополю подтвердили гибель мужчины на диком пляже в районе Автобата на мысе Фиолент. Он упал с обрыва.

Звонок в МЧС поступил в 16.33 в воскресенье, 10 сентября: упавший на пляж в районе Автобата мужчина не подавал признаков жизни. Работы по транспортировке тела проводились совместно со Спасательной службой Севастополя при помощи катера, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

О трагедии, которая произошла на Фиоленте, сообщили очевидцы в соцсетях: «На Автобате мужчина упал с обрыва, прямо на пляж, где было много людей. К сожалению, насмерть, сегодня около 16.00. Из тех кто находился на пляже никто не пострадал».

В причинах трагедии будет разбираться полиция.