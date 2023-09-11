Из проекта «Голос.Дети» перешла в «Голос. Уже не дети»

Вероника Сыромля с песней «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали» прошла «слепое прослушивание» на проекте Первого канала «Голос. Уже не дети».

В 2018 году юная жительница Севастополя В.Сыромля стала финалисткой пятого сезона проекта «Голос.Дети», а после финала выступила в Кремлевском дворце. Сейчас она — 19-летняя студентка Московского государственного института культуры изучает народную, советскую и современную музыку, поет для бойцов СВО, которые проходят реабилитацию.

Песню «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали» из репертуара Клавдии Шульженко написали композитор Илья Жак и поэт Григорий Гридов в 1937 году. Исполнение В.Сыромли понравилось члену жюри — российскому певцу Егору Криду, он станет наставником девушки в проекте.

Проект «Голос. Уже не дети» начал выходить на Первом канале с 1 сентября 2023 года. Ведущая проекта — Яна Чурикова, в жюри — Пелагея, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид.

Следующий выпуск программы состоится 15 сентября.