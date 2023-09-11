Электромобильная жизнь

Как к ним относиться, когда от вида бесстрашно скользящего на моноколесе человека порой дух захватывает, а от неожиданно выскользнувшего из-за плеча самокатчика ёкает сердце? И вообще, опасны ли эти самые СИМ, кому подходят, а кому нет, часто ли ломаются и почему? — об этом «Севастопольская газета» спросила у владельца магазина электротранспорта Александра Никулина, являющегося поистине фанатом этих средств мобильности. Вот уже несколько лет он ездит на работу и обратно на моноколесе и откровенно кайфует от этого.

А.Никулин рассказал, что сначала увлекся ездой на электросамокате. В то время в Севастополе их было немного, а потом организовал целое сообщество любителей и знатоков СИМ, которые со временем стали партнерами по бизнесу и даже конкурентами. Вместе набирались опыта, делились техническими знаниями: как эксплуатировать, как ремонтировать.

— Вы не технарь? — интересуюсь, на всякий случай у собеседника.

— Вообще-то инженер, окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики, до сих пор жалею, что учился не очень хорошо –—сейчас не пришлось бы держать целый штат инженеров, мог бы сам делать основные ремонтные работы. Переехал в Севастополь в 2018 году, в основном, из-за климата. В Москве работал в сервисе техники Apple, занимался продажами. Переехав, устроился в аналогичный магазин, но это уже не было столь интересно.

Своеобразной отдушиной стал мой первый самокат, а путешествие на работу и обратно компенсировало неудовлетворенность от того, чем приходилось заниматься. Можно сказать, самокат изменил мою жизнь. По этой причине я организовал свой магазин по продаже и ремонту самокатов и целое сообщество увлеченных людей. Настоящий самокатный движ, который существует и процветает.

— Что делаете?

— Популяризируем СИМ. Например, регулярно совершаем совместные выезды, участвуем в различных фестивалях уличной культуры, в том числе всероссийских. В начале 2023 года даже провели квест-игру, основанную на знании правил дорожного движения – департамент по делам молодежи и спорта предоставил нам грантовую поддержку. Еще разработали большой проект по безопасности передвижения на электротранспорте и соблюдении правил дорожного движения. В рамках проекта провели игру на 100 человек — для детей и взрослых, которая успешно прошла без травм и поломок.

— В чем секрет безопасной езды?

— Безопасность—– прерогатива пользователей транспортных средств. То есть, ездить нужно «с головой». Игнорирование этого принципа и является главной причиной травматизма. К поломке самоката и к падению с него может привести элементарное несоблюдение правил дорожного движения и забвение чувства собственной безопасности. Что касается технической составляющей, то перед каждым выездом необходимо попросту контролировать давление в покрышках и состояние тормозных колодок. И еще важно не пренебрегать средствами индивидуальной защиты – я, например, и даже в магазине не снимаю наколенники.

— Как часто случаются поломки?

— Часто. Самое неприятное, когда это происходит с новой техникой. Это зависит от качества заводской сборки, особенно в части укладки кабелей — грамотно уложить их довольно сложно. Поэтому даже перед продажей мы разбираем самокат и смотрим его изнутри. Особенно важно это проделывать с бюджетными моделями, более дорогие отличаются и лучшей сборкой. Как раз при некачественной сборке возникают «детские проблемы» — перетирание провода от вибрации или батарейка вдруг отваливается... Иногда поломки происходит в результате неаккуратной транспортировки до пункта продажи — самокаты привозят с повреждениями лакокрасочного покрытия, сломанными элементами, поврежденными тормозами. Все это исправляется уже в магазине, по согласованию с покупателем.

Самая частая поломка при эксплуатации — это физическое повреждение от ударов, например, о бордюры, тогда более всего страдают колеса, рули. Так как рулевая колонка довольно длинная, требуется определенный навык, чтобы при торможении упираться в деку ногами, а не наваливаться всем весом на хлипкую часть руля.

— И все же падения не исключены?

— Как на любом транспорте. Причиной тому может быть элементарная невнимательность. Наконец, никто не застрахован от того, что в самокатчика не влетит другой самокат или, например, велосипед.

— Кому и зачем нужны электросамокаты?

— Всех пользователей я делю на три категории. Первым электросамокат нужен для «покататься», вторым — как недорогое личное транспортное средство, третьим — в качестве спортивного снаряда, для участия в различных соревнованиях и гонках. Все три категории сегодня в Севастополе довольное распространены. Наш чат Вконтакте объединяет примерно 160 человек. За примерно пять лет мы собрали сообщество, которое назвали «Вежливые электрорайдеры».

— Это все молодые люди?

— В основном, да, но есть те, кому точно за пятьдесят. Такие сейчас не редкость, поскольку это удобно и практично.

— Научиться кататься может каждый?

— Большой плюс самоката — отсутствие порога входа — у самокатов низкая посадка и ездить на них легче, чем даже на велосипеде. Главное при выборе модели — правильно обозначить задачу продавцу. Разумеется, при покупке мы предлагаем попробовать выполнить простые действия: проехать вперед — назад, затормозить, выполнить поворот направо, оттолкнуться и затормозить.

— Но вы уже не ездите на электросамокате, почему?

— Открыл для себя моноколесо. Сначала этот вид передвижения показался мне очень странным и непонятным, поскольку на нем было невозможно выполнять всякие классные «штуки», но однажды зимой знакомые ребята предложили проехать с ними на Ай-Петри, притом, что они ехали на моноколесах. Мне показалась эта штука прикольной. Но езде на моноколесе нужно учиться, и потому у себя мы проводим школу моноколеса.

— Какова же цена тех же самокатов?

— Это бюджетное средство передвижения, отсюда такая их популярность. Цена — от 20 и до более трехсот тысяч рублей, есть эксклюзивные модели стоимостью в миллионы рублей. Самые популярные в покупке — примерно 50 тысяч рублей.

— Они все китайского производства?

— Не только, есть у нас в продаже поистине эксклюзивный образец — самокат «Рим» Томского завода по производству теплых полов и электросамокатов. Я познакомился с продукцией этого предприятия пять лет назад. В отличие от китайцев, у этой продукции уникально разработанная рессорная подвеска на карбоне, которой больше нет ни у кого. При своих характеристиках всего 250 ватт, «Рим» разгоняется до 50-60 км в час. Правда, цена отечественного самоката начинается от 140 тысяч, китайский аналог почти втрое дешевле.

— Продадите самокат любому?

— Да, после того, как поймем, какой нужен и зачем нужен. Давайте, вам подберем. Сразу скажу — нужен легкий самокат, чтобы он не ломался и был прост в управлении, для передвижения по парку. На самокате «Рим» с 12-дюймовым колесом кочки будут не страшны. Ну что, поехали, попробуем покататься?!