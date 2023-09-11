Движение по поврежденной части Крымского моста хотят запустить 15 сентября

«Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части [Крымского моста] поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, <...> разметку сделать», — цитирует вице-премьера ТАСС.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть — через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения. Полностью запустить автомобильное движение по мосту планируется к 1 ноября.