Асфальт не решил проблем с дождевыми потоками

Частный сектор в балочке между улицами Руднева и Токарева подтапливало и до укладки на этих улицах асфальта. Теперь же вода, которая раньше частично уходила в грунт, заливает дома еще больше.

Для спасения жителей улиц Бахчисарайской и Сухумской придется рядом с отремонтированной дорогой установить водоотбойник и увеличить длину и высоту искусственной преграды для отведения дождевых потоков, сообщает пресс-служба заксобрания.

Депутат и глава городского парламента Владимир Немцев встретился со своими избирателями — жителями улиц Бахчисарайская и Сухумская в поселке Дальний в Ленинском районе прямо на месте. Люди неоднократно обращались к нему с жалобами на подтопление домов во время дождя. Особенно туго приходилось жителям нескольких частных домов, расположенных в низине,

— Люди оказались заложниками стихии. По их словам, уровень воды и на участке, и в домах достигал нескольких сантиметров. Проблема возникла после завершения ремонтных работ сразу на нескольких улицах этого микрорайона, расположенных выше, включая саму улицу Бахчисарайскую, — рассказал В.Немцев.

Как выяснилось из общения с жителями, когда асфальта на этих улицах не было, дождевая вода частично впитывалась в грунт. Сейчас же потоки стекают по асфальту прямо в дома.

В результате выезда на местность вместе с руководителем и специалистами ГКУ «Дирекция», было принято решение сделать дополнительный водоотбойник на пересечении улиц. Жительница одного из домов попросила увеличить длину и высоту искусственной преграды вдоль проезжей части, чтобы отвести дождевые потоки от ее жилища. Ей также пообещали помочь.

Асфальтирование улицы Бахчисарайской было завершено в начале июня 2023 года. Работы на 400-метровой дороге провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». До этого нормальной проезжей части там не было, но людей тревожило даже не отсутствие асфальта, а дожди, после которых их дома затапливало. До начала работ все пожелания местных жителей были доведены до подрядчика и необходимые конструкции для удержания воды были установлены: сделали дополнительные водоотбойники на улице Феодосийской и выше, установили новые бордюрные камни, обустроили тротуар для пешеходов. Казалось, что эти меры проблему решат, но дома по-прежнему подтапливаются и требуются все новые и новые меры защиты.

Похоже, что от подтопления городских улиц и домов локальными мерами проблему все-таки не решить.

Мечты о современной ливневке

Масштабный ремонт старых и строительство новых дорог без реконструкции и создания современной системы ливневой канализации привел к тому, что даже незначительный дождь превращает севастопольские улицы Гоголя, Очаковцев, Горпищенко в полноводные реки, а низины — в озера.

Затопление во время дождей — проблема для Севастополя серьезная. Четыре года назад на проведение анализа существующих мощностей городских ливневок и разработку схемы общегородской ливневой канализации выделяли 4,97 миллиона рублей. Новая система магистральных коллекторов с 10 локальными очистными сооружениями должна быть построена в городе до 2035 года. Ее строительство тогда оценивали в 18 млрд рублей. Схему запроектировали и положили на полку...

И вот между городской властью и московской компанией «Экос» подписан новый контракт на проведение комплекса изысканий, разработку документации, а также прохождение государственной экспертизы.

Систему водоотведения планируют обустроить на Корабельной стороне в Нахимовском районе. На выполнение работ выделено 40 млн рублей. Проект необходимо разработать до 1 июля 2025 года. Предполагаемая стоимость строительства ливневой канализации, а также реконструкция существующих сетей оценивается в 1,35 млрд рублей. Строительно-монтажные работы планируется провести до конца 2026 года.