Движение по ул.Адмирала Октябрьского открыто

С 6.00 9 сентября движение всех видов транспортных средств от площади Восставших до улицы Керченской восстановлено.

Работы по демонтажу подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского подрядная организация выполнила досрочно, за одну ночь. Запланированных перекрытий в ночь на 9 и 10 сентября на данном участке не будет, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Движение общественного транспорта осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что для проведения ремонтных работ на подпорной стенке с нечетной стороны ул.Адмирала Октябрьского будет перекрыто движение с вечера 8 сентября до утра 11 сентября.