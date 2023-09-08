Житель Севастополя задержан за подготовку теракта на железной дороге

Федеральной службой безопасности РФ пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма, в целях нарушения воинских перевозок.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержан житель Севастополя, 1978 года рождения, гражданин России, который по заданию военной разведки Украины собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений МО России, а также готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта.

В организованном им тайнике обнаружено и изъято предназначавшееся для совершения ДТА самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, а также иные причастные к ней лица.