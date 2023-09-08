За надругательство над флагом может отправиться за решетку

Возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который пнул российский флаг в Артиллерийской бухте. Он объяснил свои действия негативным отношением и к России, и к СВО.

Севастопольцы в конце августа у памятного знака, посвященного адмиралу Корнилову, устроили импровизированный мемориал в честь погибших в авиакатастрофе «Вагнеровцев» — Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

21-летний житель Севастополя увидел эту инсталляцию, в которой использовался государственный флаг РФ. Молодой человек негативно относился к проведению СВО и решил выразить свое несогласие, пнув ногой полотно флага, а также размещенные на нем предметы, пояснили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Прохожих возмутило поведение молодого человека и они попытались его вразумить. Но парня это только раззадорило и он громко стал заявлять, что думает по поводу присоединения Севастополя к России, а также о специальной военной операции.

Видео с инцидентом попало в социальные сети. Сотрудники полиции нашли и задержали злоумышленника 8 сентября. Сначала в УМВД составили административный протокол, а потом возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации». Санкции статьи предусматривают до одного года лишения свободы.